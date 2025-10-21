Haberler

CHP İzmir İl Başkanlığına Çağatay Güç Seçildi

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa seçilen Çağatay Güç, mazbatasını alarak görevine başladı. Törende açıklamalarda bulunan Güç, parti içi iletişimi güçlendirme ve halkın sorunlarına çözüm bulma hedefinde olduklarını belirtti.

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığına seçilen Çağatay Güç, mazbatasını alarak görevine başladı.

Konak İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Güç, ardından partililerle, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve partililer de katıldı.

Çağatay Güç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, parti içi iletişimi güçlendirip halkın sorunlarına çözüm bulmaya odaklanacaklarını belirtti.

İl yönetimiyle bir değerlendirme toplantısının yapılmasının ardından çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Güç, "Politikalarımızı belirleyip, bir yol haritası çizdikten sonra çalışmalara başlayacağız. Önümüzdeki dönemin çok daha verimli geçeceğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
