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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay, projelerini tanıttı

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "İzmir Geleceğe Doğru" başlığını taşıyan projelerini anlattı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "İzmir Geleceğe Doğru" başlığını taşıyan projelerini anlattı.

Tugay, Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, "yeni nesil belediyecilik" anlayışına sahip olacaklarını, hem bugüne hem geleceğe yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

İklim krizi gibi global sorunlar için de yerelde eylem göstereceklerini dile getiren Tugay, yapacakları tüm çalışmalarda halkın, yetkin insanların, ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayacaklarını ifade etti.

İlk 180 gün uygulamayı öngördüğü "hızlı eylem planını" anlatan Tugay, bu sürede su ve toplu taşıma ücretlerinin adil ve dengeli hale getirileceğini, yolların bakım ve tamirinin, asansör ve yürüyen merdivenlerin düzenli ve hızlı bakımının yapılacağını, ilaçlama ve temizlik faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini, yapay zeka daire başkanlığı veya eşdeğer bir birim kuracaklarını söyledi.

Cemil Tugay, bu sürede pilot ilçelerde kompost üretim tesisleri kurulacağını, deniz taşkın bariyerleri yapılacağını, iç körfezde deniz taksi uygulamasına başlayacaklarını dile getirdi.

Projelerini "kentsel dönüşüm, planlama tasarım", "kent içi ulaşım ve trafik", "su ve körfez", "doğa, iklim, tarım", "sürdürülebilir enerji-atık yönetimi", "ekonomi, istihdam, bölgesel kalkınma", "kültür, sanat, spor", "sağlık", ve "sosyal belediyecilik" olmak üzere 9 başlıkta aktaran Tugay, 5 yılda 25 bin sosyal konut yapacaklarını, kentin deprem master planını tamamlayacaklarını, belediye olarak kentsel dönüşümdeki binaların yıkımını üstleneceklerini, kira yardımı için ilave destek vereceklerini vurguladı.

Tugay, 2017 yılında yapılan kent ulaşım master planını güncelleyeceklerini ifade ederek, metrobüs uygulamasını hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bazı CHP İzmir milletvekilleri, il yönetimi ve ilçe belediye başkanları ile belediye başkan adayları da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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