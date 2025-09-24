Haberler

CHP İstanbul İl Kongresi Bugün Yapılıyor

CHP İstanbul İl Kongresi Bugün Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından olağanüstü kongresini Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek. Kongre öncesi çevrede güvenlik önlemleri alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından olağanüstü kongresini bugün gerçekleştiriyor. Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde yapılacak kongre öncesi polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin il başkanlığına kayyum olarak atandı. Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi. Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılacak il kongresinde tek aday Özgür Çelik olurken 11.00'da başlaması beklenen kongre nedeniyle sanat merkezinin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması

Tanıktan mahkemeyi karıştıran sözler! Fadim'in ailesi isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.