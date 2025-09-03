Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde Usulsüzlük Soruşturması Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, aralarında görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olduğu 10 sanık hakkında hapis cezası talep edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanık hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 6 Ocak'ta görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında açılan davanın ilk duruşması 6 Ocak'ta görülecek.

