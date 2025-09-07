Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği Geçici Kurul'un parti binasına geleceği açıklamasından sonra, CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis güvenlik önlemleri aldı. Görevden alınan yönetim yerine atanan Geçici Kurul, yarın parti binasına giderek görevine başlayacak.

Gürsel Tekin'in başkanlık yaptığı Geçici Kurul'un yarın parti binasına geleceğini açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı. Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti. Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen Özgür Çelik'in, partililer ile bir süre konuştuktan sonra binaya girdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacaklar! Tarih değişti

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacaklar! İşte yeni hareket tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.