CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Biz son derece rahatız

CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Biz son derece rahatız
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Biz son derece rahatız
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin parti binasına geldi. Yüzlerce polisin çembere aldığı bina önünde konuşmasını yapan Tekin "Biz son derece rahatız. Sorunun parçası değiliz, arkadaşlarımıza yapmayın dedim" ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP İstanbul il binasına geldi. Yüzlerce polisin koruması altında parti binasındaki kalabalığı yararak ilerleyen Tekin, basın toplantısı düzenledi.

"ARKADAŞLARIMIZA YAPMAYIN DEDİM"

Tekin "Biz son derece rahatız. Sorunun parçası değiliz, arkadaşlarımıza yapmayın dedim. 6 gün önce de girebilirdik, arkadaşlarımızla temas içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ KAYYUM FALAN DEĞİLİZ"

Kayyum Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Telaş etmeyin, sorularınıza cevap verilecek. Son derece rahatız. Bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Biz kayyum falan değiliz. Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt'ta ve Şişli'de görmek istedim.

"BEN VE ARKADAŞLARIM, AİLELERİMİZ TEHDİT EDİLDİ"

İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil baba ocağının kurumsal kimliği için çok önemli çabalarımız olacak. Ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Birileri CHP'yi bölmek istiyor olabilir. Yarın sayın il başkanımız Özgür Çelik ne zaman isterse otururuz. Bizim basınımızın bir kesimi olmayan lafları olmuş gibi yayıyor. Ben o gün daha ilk günden itibaren Özgür Özel genel başkanıma sizi ziyaretinize gelmek istiyorum dedim. Satıldı matıldı... Bizim bir parasal değerimiz yok. Ömrümüz ihale çeteleriyle mücadeleyle geçti."

TEKİN KONUŞURKEN SU ŞİŞESİ ATILDI

Öte yandan Tekin'in konuşması sırasında kalabalıktan biri kafasına doğru su şişesi fırlattı. Tekin bu olaya "Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez" tepkisini gösterdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyunus güler:

akp nin bu kadar iktidarda olduğpu yeter.akp şuan israilin irandaki ajanları gibi adalete sızmış durumda

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus güler:

gürsel tekinin bu konuda ısrarcı olması çok şüphelendirici

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Çok güzel demiş.Yapmayın etmeyin.Daha ne desin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Celik:

bay kemal ve avanesi...ete para vermeyin canikolarım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih UYANIK:

Belli sen son derece rahatsin, da.. sorun da bu zaten gursel!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
