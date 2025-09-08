CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı

Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki İl Başkanlığı binasının kapatılmasına karar verdi. Yeni il başkanının seçileceği olağanüstü kongreye kadar Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni adres bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan CHP İl Başkanlığı binasının kapatılması kararı alındı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

