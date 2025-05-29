CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 Kişi hakkında İddianame Kabul Edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 Kişi hakkında İddianame Kabul Edildi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 Kişi hakkında İddianame Kabul Edildi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 kişi, çeşitli suçlamalarla yargılanacak. İddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıklar 22 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

CHP İSTANBUL İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 kişi 22 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden 26 kişi hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma tamamlandı. Savcılık sanıklar hakkında 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamalarının yer aldığı iddianame kabul edildi. İddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar 22 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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