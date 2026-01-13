CHP'nin kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı

ÇELİK: ADALET ARIYORUZ

Davada tutuksuz yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma arasında gazetecilere açıklamada bulundu. Çelik, yargılamaya konu olan kurultayın 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştiğini ve yaklaşık 1,5 yıl sonra dava açıldığını hatırlatarak, "Şimdi bu davada şikayetçi olan, tanık olarak ifadeleri alınan insanların bir bölümü kurultay delegesi, bir bölümü belediye başkanlığı için adaylık başvurusu yapmış isimler. Bir tanesi de aday olmuş; ama seçimi kaybetmiş birisi. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra bu isimler de çok açık ve net olarak taraf olduklarını zaten iddianamede ifade ediyorlar. Kurultayın üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra, aday olup seçim kaybettikten sonra ya da başvuru yapıp aday gösterilmedikten sonra verilen ifadelerle kongrelere, kurultaylara davalar açılırsa ne olur? Ülkemizde futbol kulüpleri, siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri seçimler yapıyorlar. Açıkça taraf olduğunu beyan etmiş isimlerin ifadeleriyle kongrelere, kurultaylara davalar açılırsa, kayyımlar atanırsa, butlan tartışmaları olursa, bu ülkemizde şimdiye kadar yapılmış bütün seçimleri kaosa sürüklemez mi?" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Hiç kimse bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında umutsuzluğa kapılmasın. Biz sadece kendimiz için değil Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımız için adalet arıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik refah olmaz. Ekonomik refahın olmadığı yerde toplumsal barış olmaz, huzur olmaz. Bunun için bu adalet mücadelesini yurttaşlarımızla birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,