CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve Örsan Öymen'e başarı diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel ve Örsan Öymen'e başarı diledi. Kaftancıoğlu, 'Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma inancıyla Genel Başkanlık yarışında 'Ben de varım' diyerek adaylığını açıklayan Sayın Özgür Özel ve Sayın Örsan Öymen'i kutluyor başarılar diliyorum' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel ve Örsan Öymen'e başarı diledi. Kaftancıoğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma inancıyla Genel Başkanlık yarışında 'Ben de varım' diyerek adaylığını açıklayan Sayın Özgür Özel ve Sayın Örsan Öymen'i kutluyor başarılar diliyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ardından eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen de partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

"DEMOKRATİK YARIŞLARIN EŞİT KOŞULLARDA OLABİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇAN GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İki ismin adaylıklarını açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosya medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Adaylara başarı dilen Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma inancıyla Genel Başkanlık yarışında 'Ben de varım' diyerek adaylığını açıklayan Sn. Özgür Özel ve Sn. Örsan Öymen'i kutluyor başarılar diliyorum. Demokratik yarışların eşit koşullarda olabilmesinin önünü açan Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki demokrasi cümle içinde geçirildiğinde değil içselleştirildiğinde, hissedildiğinde ve tutumlarımıza yansıdığında anlamlı oluyor. Demokrasinin yaşandığı ve yaşatıldığı, demokratik yarışların teşvik edildiği ortamların kaybedeni olmayacağı gibi kazananı CHP ve 85 milyon olacaktır."