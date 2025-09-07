Haberler

CHP İl Binasında Gergin Bekleyiş: Gürsel Tekin'in Gelişi Öncesi Güvenlik Önlemleri

Güncelleme:
Gürsel Tekin'in CHP il binasına gelme ihtimaline karşı, CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar bina önünde toplandı. Güvenlik önlemleri artırılırken, gergin anlar yaşandı.

Gürsel Tekin'in yarın CHP il binası önüne gelmesi ihtimaline karşı CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar bina önünde toplandı. İl başkanlığı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar bariyerleri aşmak isteyince gergin anlar yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin'nin yarın CHP il binasına gelme ihtimaline karşı akşam saatlerinden itibaren CHP'li milletvekilleri ve kalabalık grup bina önü ve içerisini kapattı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, il başkanlığı binasının çevresi ve önünde güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği'nin kararıyla bazı yollar polis tarafından kapatıldı. Vatandaşlar bariyerleri aşmak isteyince gergin anlar yaşandı. Özgür Çelik de binadan çıkarak eylem yapanlara destek verdi. CHP'li milletvekilleri ve kalabalık grubun bekleyişi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
