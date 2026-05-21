CHP İstanbul İl Başkanlığında 'mutlak butlan' eylemi

CHP İstanbul il binası önünde toplanan kalabalık, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek fotoğrafını beyaz kağıtla kapattı ve çerçeveyi kırdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP hakkında 'mutlak butlan' kararı vermesinin ardından İstanbul'da, partililer il binasının önünde toplandı. Toplanan kalabalık slogan atarak, tepki gösterdi. Partililer ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını beyaz kağıtla kapattı. Ardından grubun Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının asılı bulunduğu çerçeveyi kırdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
