CHP İl Başkanlıkları, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'daki CHP İl Başkanlıkları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, acının paylaşılması gereken bir günde ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışmasının kirletildiğini ifade etti.

Yumruklu saldırının milletin iradesine ve halkın umuduna yapıldığını belirten Bak, "Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur." dedi.

Bak, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulduğunu dile getirerek, "Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur, biz buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise korkmadıklarını ve susmadıklarını ifade ederek, "Bilmiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Özgür Özel olmak üzere partinin her ferdi korkmamayı, 'korkma' diyen İstiklal Marşımızın ilk kelimesinden öğrenmişlerdir." diye konuştu.

Artvin

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, parti binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e rahmet diledi.

Atan, halkın alın terinden, vicdanından ve iradesinden doğan büyük bir partinin neferleri olduğunu ifade ederek, "Genel başkanımız sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kurucu partisi olduğunu belirten Atan, "Biz bu toprakların en güçlü harcını, yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Ordu

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Akpınar, saldırının şahsi bir saldırı olmadığına değinerek, "Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır." dedi.

Akpınar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin korkmayacağını, sinmeyeceğini ve geri çekilmeyeceğini belirterek, "Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur." ifadelerini kullandı.

Rize

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, parti binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, saldırının hedefinin, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kurucu partisi olduğunu aktaran Deniz, "Biz bu toprakların en güçlü harcını, 'yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine' ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız." dedi.

Basın açıklamasına, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile partililer katıldı.

Giresun

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, partisinin il başkanlığı binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Acının paylaşılması gereken bir günde, ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışmasının kirletildiğini belirten Şenyürek, "Genel başkanımız sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

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