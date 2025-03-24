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CHP Heyeti İstanbul Valisi Davut Gül'ü Ziyaret Etti

CHP Heyeti İstanbul Valisi Davut Gül'ü Ziyaret Etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul İl Başkanı, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, eylemciler hakkında açıklamalarda bulunarak provokatörlerin cami duvarına zarar verdiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir heyet, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Çelik, "Biz bütün eylemcileri uyarıyoruz. Asla o eylemciler içerisinde cami duvarının orada bir negatif davranışa gidecek bir kimse yok. Onu yapanlar provokatördür. Cami duvarına çıkıp bir şey içen ya da o duvarın yanında durup bir şey yapan provokatördür. Özellikle, kasten yapılmış ve yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri camiye öyle bir şey yapmaz" dedi.

Çelik, "Saraçhane Meydanı'nda olacağız ve başka gruplar da cami içerisinde iftar programı çağrısı yaptı. Şimdi bunun üzerine biz İstanbul Valisi ile görüşmeye geldik. Çağrıyı yapan grupların kimler olduğunu bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Birtakım anonim hesaplar üzerinden bu çağrılar yapıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkıl:

CHP hala şunu anlamıyor. Ha Vali’yi ziyaret etmişsin, ha AKP il başkanını ziyaret etmişsin , devletin her kurumu akp teşkilatı gibi oldu. neyi ziyaret ediyorsun ey vekil.

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