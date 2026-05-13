CHP heyeti maden ruhsatlarına tepki amacıyla Artvin'de vatandaşlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ve beraberindeki heyet, Artvin'in Arhavi ilçesinde HES ve maden ruhsatlarına karşı vatandaşlarla buluşarak çevre koruma mücadelesine destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu başkanlığındaki heyet, Artvin'in Arhavi ilçesinde HES ve maden ruhsatlarına tepki göstermek amacıyla vatandaşlarla buluştu.

Rızvanoğlu, Kamilet Vadisi'ndeki tarihi Arhavi Çifte Köprü'de düzenlenen programda, hükümetin çevre politikalarını eleştirerek, bölgedeki doğanın korunması gerektiğini söyledi.

Karadeniz'in her yerinin güzel olmasına rağmen Artvin'in güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Rızvanoğlu, "Burası bir başka. Bu nasıl bir güzellik? Şöyle bir dönüp bakıyorsun, her renk var. Yeşilin her rengi, mavinin her tonu. Böyle bir yer olamaz. Böyle bir güzellik yemin ediyorum olamaz." dedi.

CHP'nin, Artvin halkının maden ve HES karşıtı mücadelesine destek verdiğini belirten Rızvanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada hepimiz ayaktayız. Bugün Arhavililer ayakta, bugün Artvinliler ayakta. O yüzden bizler de öncelikle size bu mücadeleyi verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi ayrı ayrı gönülden kutluyoruz. Ama şunu bilin ki milletin yanında olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğer partilerden katılan değerli arkadaşlarımıza, başkanlarımıza da biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu bir memleket meselesi."

Rızvanoğlu, Artvin halkının bu konuda sesini yükselttiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Madencilik yapmayın demiyoruz ama böyle bir vahşi madencilik mi? Her yere madencilik mi? İktidara dur diyecek miyiz? Durun dememiz lazım. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir güzelliği, buranın insanlarını buranın toprağından söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez ve biz de bunun karşısındayız değerli arkadaşlar. Ben bunu sormak istiyorum. Biz derelerimizi onlara teslim edecek miyiz? Biz buranın sularını onlara teslim edecek miyiz? Ormanları teslim edecek miyiz? Biz Arhavi'yi onlara verecek miyiz? Tam da bunu söylüyorum. Vermeyeceğiz."

Programa katılan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş ve akademisyen Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
