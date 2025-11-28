CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.