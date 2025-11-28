CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika