Haberler

CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.