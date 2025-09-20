Haberler

CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, yarın gerçekleştirilecek 22'nci Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine geldi. Yücel'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Yücel burada, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
