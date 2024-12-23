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CHP: Hatay ve Suriye Sorunları İçin Öncelikli Destek

CHP: Hatay ve Suriye Sorunları İçin Öncelikli Destek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Suriye'deki etnik ve kültürel çeşitliliği zenginlik olarak gördüklerini vurgulayarak Hatay'ın sorunlarının çözümü için partinin kararlılığını dile getirdi. Yücel, Hatay'ın Suriye ile olan tarihsel bağlarına dikkat çekti ve bu bağlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, " Suriye'nin etnik, kültürel ve inanç farklılıklarını zenginlik olarak gördüğü ve bir arada barış içerisinde yaşadığı bir ülke olmasını diliyoruz." dedi.

Yücel, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin tüm milletvekilleri, yöneticileri, kadroları ve örgütlerinin Hatay ile özel olarak ilgilendiğini söyledi.

Sorunlar çözülene kadar Hatay'ın ve Hataylıların yanında olacaklarını belirten Yücel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden geçen süreye rağmen kentte hala barınma, eğitim, sağlık ve ulaşım konularında çok ciddi sorunlar olduğunu savundu.

Yücel, Hatay'ı da ülkeyi de bölgeyi de yakından ilgilendiren bir "Suriye sorunu" olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Suriye'de yaşananları Hatay'dan ayrı değerlendiremiyoruz. Hatay'ın Suriye'yle hem tarihsel bağları var hem de bu bağlar nedeniyle orada yaşayan insanlarla akrabalık ilişkileri var. Dolayısıyla Suriye'de ne yaşanıyorsa ne oluyorsa Hatay'ı doğrudan ilgilendiriyor ve etkiliyor. Suriye'deki savaş nedeniyle yaşanan göç de Hatay'ı çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşanan rejim değişikliği de Hatay'ı çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşanan ve ülkemizi, Hatay'ı etkileyen siyasi ve sosyal gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede Hataylı hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, Suriye'deki akrabalarının akıbetini de önemsiyoruz ve takip ediyoruz. Suriye'nin etnik, kültürel ve inanç farklılıklarını zenginlik olarak gördüğü ve bir arada barış içerisinde yaşadığı bir ülke olmasını diliyoruz."

Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk seçimde iktidar olduğu gün Hatay'ın sorunlarının tek tek çözüleceğini, yaraların sarılacağını, kentten tek bir oy çıkmasa bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "şahsi meselesi"nin kendilerinin her zaman şahsi meselesi olacağını kaydetti.

Yücel, daha sonra beraberindeki CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara, CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki ve diğer ilgililerle Hatay Barosu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hatay Şubesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika
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