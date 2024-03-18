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CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Gökhan Zan'ın CHP ile ilişkisi olmadığını söyledi

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CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Gökhan Zan'ın CHP ile ilişkisi olmadığını ve üzerine oynandığını belirtti. Tiryaki, Gökhan Zan'ı CHP ile beraber mücadeleye davet etti.

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, " Gökhan Zan'ın kendisinin üzerine oynandığı ve kendisiyle ilgili olmadığı halde ses kayıtlarının birleştirildiği söylenen olayın aslında Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle, Lütfü Savaş'la alakalı hiçbir birlikteliği ve uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." dedi.

Tiryaki, CHP İl Başkanlığı çadırında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması ve ardından partinin Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıklamasıyla ilgili Tiryaki, şöyle konuştu:

" Gökhan Zan'ın kendisinin üzerine oynandığı ve kendisiyle ilgili olmadığı halde ses kayıtlarının birleştirildiği söylenen olayın aslında Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle, Lütfü Savaş'la alakalı hiçbir birlikteliği ve uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkiye İşçi Partisinin yarattığı temiz siyaset anlayışı için öncelikle parti genel merkezine, genel başkanına, parti meclis üyelerine, Türkiye İşçi Partisine gönül verenlere teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gökhan Zan Hatay'ın evladıdır, yanlışlar yapılabilir, konuşulanların doğruluğu ve yanlışlığı hukuka intikal etmiştir."

Tiryaki, partisinin adaylıktan çekilmesiyle ilgili çağrısını kabul buyurması gerektiğini belirttiği Gökhan Zan'ı, CHP'yle beraber mücadeleye davet etti.

Kaynak: AA / Politika

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