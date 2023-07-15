CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı Delege Seçimlerine Başladı

CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı, gelecek aylarda yapılacak kongreler için delege seçimlerine başladı. İlçe Başkanı Hasan Topal, 12 mahallede 58 delege seçimi yapıldığını ve köylere gidilerek delege seçiminin 30 Temmuz'a kadar tamamlanacağını açıkladı.