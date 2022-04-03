CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Millet İttifakı adayı açıklaması: Kesin kazanacak bir aday olacak

2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Kamuoyunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkarılıyor. Kılıçdaroğlu'nun ise geçtiğimiz aylardaki "Onlar görevlerine devam edecek" açıklamaları, diğer olası adaylıklar için kapıyı kapattığı yorumlarına neden olmuştu.

CHP'DEN YENİ ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TV100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken adaylık konusu da değindi.

"GÖSTERECEĞİMİZ ADAY 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Gösterecekleri adayın Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Özgür Özel, "Bizim göstereceğimiz adayın seçimi kazanacak bir aday olması esas. Bunun altını en kalın kim çiziyor? Kemal Kılıçdaroğlu çiziyor" dedi.

İTTİFAKIN MUTABAKATI İLE KESİN KAZANACAK ADAY BELİRLENECEK

Açıklamalarının devamında ise Özel, "İkincisi, bizim adayımız ittifak halinde olduğumuz diğer siyasi partilerin mutabakatını taşıyan bir aday olacak. Bu aday Kılıçdaroğlu olursa çok memnun olurum. Ama Genel Başkan'ın ortaya koyduğu ihtiyat Türkiye'nin menfaatlerini ve geleceğini kendi siyasi hesaplarının önünde tutan bir hassasiyet gösteriyor. Diyor ki ittifak ve kesin kazanacak bir aday. 'Bu ittifakın adayı olursam onur duyarım' diyor, bizim adayımız kesin kazanacak" ifadelerini kullandı.