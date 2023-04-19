CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da milletvekili aday tanıtımına katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aksaray'da partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adaylarını tanıttı.

Özel, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda CHP Aday Tanıtım Toplantısı'nda, Millet İttifakı'nın Aksaray'da İYİ Partinin listesiyle seçime gireceğini söyledi.

Özel, seçim çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"6 parti Aksaray'da çok önemli bir şey yaptı. Yerelde övülmeyen hiçbir iş birliğinin genele yansıması mümkün değildir. Türkiye'de 81 il var. Bu 81 ilin 16'sında 6 parti ile birlikteyiz. 65'inde 5 parti ile birlikteyiz. Tam olarak birlikte olduğumuz Aksaray gibi yerde kurda kuşa yem edecek hiçbir şeyimiz yok. Biz Aksaray'da ve 15 ilde kucaklaştık, kenetlendik ve tam kadro olduk. 65 ilde de büyük bir ittifakla birlikteyiz. Beşimiz biriz ve İYİ Parti ile de aynı ittifakta kol kolayız, birbirimizle gurur duyuyoruz. Biz ortak mutabakat metnindeki 2 bin 300 maddede anlaştık. Enflasyonun iki yılda tek haneye inmesinden tutun da dış politikaya kadar."

Özel, Aksaraylı vatandaşların isteklerine Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza atacağına söz verdiğini, eğer TBMM'de bir şey olacaksa da Millet İttifakı'nın milletvekilleriyle yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Aksaray'ın CHP'li milletvekili adayları tanıtıldı.