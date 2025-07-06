CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, miting kürsüsünden düştü! Vücudunda kırıklar oluştu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, miting kürsüsünden düştü! Vücudunda kırıklar oluştu
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gözaltındaki Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için düzenlenen mitingde kürsüden düştü. Yapılan kontrollerin ardından L3, L4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Emir, ambulans uçakla Ankara'ya götürülecek.

CHP'nin Adıyaman'da düzenlediği mitingde konuşmasının ardından kürsüden düşen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in vücudunda kırıklar oluştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gözaltındaki Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşma sonrası kürsüden düştü.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Emir, uzun süre yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Burada yapılan kontrollerin ardından L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara'ya götürülecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıorhan eren:

Allah tarafindan aninda capilmis.

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Haber YorumlarıMehmet Tunç:

Yoksa onudamı recep tayyip erdoğan yaptı bu cehapenin işine berli olmaz bir kulp takar it asmayınca ölmez birşey olmamıştır salın gitsin meydana

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bir gün olsun siyasi değil de gerçekten halkın maruz kaldığı durumlar için miting yapıldı mı? Ülkeyi boğazlayan iklim yasasından tut infaz yasalarına kadar miting yapıldı mı? yok... Ama iş siyasi çekişme olunca her kesim ayağa kalkar belini kırar.

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