CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, miting kürsüsünden düştü! Vücudunda kırıklar oluştu
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gözaltındaki Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için düzenlenen mitingde kürsüden düştü. Yapılan kontrollerin ardından L3, L4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Emir, ambulans uçakla Ankara'ya götürülecek.
CHP'nin Adıyaman'da düzenlediği mitingde konuşmasının ardından kürsüden düşen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in vücudunda kırıklar oluştu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gözaltındaki Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşma sonrası kürsüden düştü.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Emir, uzun süre yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK
Burada yapılan kontrollerin ardından L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara'ya götürülecek.