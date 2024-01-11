CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'in toplanmamasını protesto ediyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "TBMM'nin toplanmamasına yönelik kararı bugün için protesto ediyoruz. Meclis'in açılacağı 16 Ocak Salı günü uygulayacağımız tutumu kararlaştıracağız." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir'i kabul etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Günaydın, heyette bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararlarına uyulmasına yer olmadığına karar verdiğini hatırlatan Günaydın, yaşananları "demokrasi krizi" olarak nitelendirdi.

Günaydın, Meclis'in toplanmasını talep ettiklerini anımsatarak, TBMM Başkanlığının, yazıyla Meclis'in toplanmasının "uygun görülmediğini" bildirdiğini aktardı.

Anayasa ve İçtüzükteki hükümlerin, TBMM'nin ara verme sırasında ya da tatildeyken milletvekili sayısının beşte birinin imzasını taşıyan dilekçeyle başvurulmasıyla olağanüstü toplanacağını kayıt altına aldığını savunan Günaydın, Meclis Başkanı'nın bir takdir yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Hukukun genel kuralları hiçe sayılarak karar alındığını öne süren Günaydın, 2 Ocak 2020'de, dönemin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla Meclis Genel Kurulunun toplandığını ifade ederek, "O gün toplanan Meclis'i bugün toplamamak sadece hukuki düzenlemelere değil, halkın iradesine karşı çıkmak anlamına gelmektedir." görüşünü paylaştı.

"Yazılı ve sözlü olarak ifade edilen hususları hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, toplanmama kararının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu talep ettiklerini anımsattı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştüklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Görüşlerimizi çok açık şekilde kendisiyle paylaştık. Kendisi de yazılı olarak bize bildirdiği görüşleri tekrar etti. İfade edelim ki biz uygulamayı, yazılı ve sözlü olarak bize ifade edilen hususları hiçbir şekilde hukuken ya da siyaseten doğru bulmuyoruz ve bunlara değer atfetmiyoruz. TBMM'nin toplanmamasına yönelik kararı bugün için protesto ediyoruz. Aynı zamanda bunun bir teamüle dönüşmemesi konusunda kararlı tavrımızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber yeni bir toplantı yaparak, Meclis'in açılacağı 16 Ocak Salı günü uygulayacağımız tutumu kararlaştıracağız."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da her türlü hukuksuzluğa karşı birlikteliklerini koruyacaklarını dile getirdi.