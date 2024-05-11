Üye Girişi
Haberler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Maden kazalarının önlenmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, maden kazalarının önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Risk Yönetimi Derneği tarafından Manisa'daki MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda 'Soma'dan İliç'e Maden Sektöründe İşçi ve Çevre Sağlığı' konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyuma katılarak bir konuşma yapan Ali Mahir Başarır, madencilik sektörü ile paydaşlarının yaşanan çok sayıda kazadan gereken dersleri çıkaramadığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, maden kazalarının önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Risk Yönetimi Derneği tarafından Manisa'daki MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "Soma'dan İliç'e Maden Sektöründe İşçi ve Çevre Sağlığı" konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma katılarak bir konuşma yapan Ali Mahir Başarır, madencilik sektörü ile paydaşlarının yaşanan çok sayıda kazadan gereken dersleri çıkaramadığını savundu.

TBMM bünyesinde kurulan komisyonların hazırladığı raporlar sonrası bir yol haritası oluşturulamadığını kaydeden Başarır, Soma'daki facianın sorumlularının gereken cezayı almadıklarını öne sürdü.

Antalya'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasını hatırlatan Başarır, şunları kaydetti:

"Üzüntü verici bir olay. Kepez Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı, hakim tutukladı. Tutuklanmasın demiyorum, kim olursa olsun sorumluluğu varsa yargılansın, tutuklansın. Bir teleferik kazasında bir belediye başkanı tutuklanıyorsa, 301 kişinin öldüğü Soma'da bürokratlar 10 yıl sonra yargılanıyorsa buna benim söyleyecek bir sözüm yok.

Sivil toplum kuruluşları çok önemli, unutturmayacağız. Daha kalabalık bir şekilde burada olacağız. Mecliste sürekli ve sürekli bunu gündeme getireceğiz. Üzerine gideceğiz. Yerelden sonra genel seçimleri de kazanırsak kesinlikle bu yasaları değiştireceğiz. Denetimi mutlaka geliştirmek zorundayız. Bu yasal mevzuatı hep birlikte değiştirmeliyiz. Yaşanan olaylarda hatalar zinciri var, ihmaller zinciri var."

Kaynak: AA / Politika

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Ali Mahir Başarır Madencilik Sempozyum Konferans Manisa Maden Soma Çevre Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Bakmadan Geçme

Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 11-12 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün hava yağmurlu mu? 11-12 Mayıs hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Resmi Gazete bugün (11 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Onaylı randevu nasıl iptal edilir? (Telefonla ve E-Nabız'dan)?
Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title