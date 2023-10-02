CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TİP'in Özgürlük Yürüyüşü'ne destek verdi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) bugün Hatay'dan Ankara'ya başlattığı Özgürlük Yürüyüşü'ne ilişkin; "Sayın Erkan Baş'ın başlattığı yürüyüşün ilk gününe Hatay milletvekillerimiz eşlik ediyor. Can Atalay'ın özgürlüğünü savunuyoruz. Birlikte yürüyeceğiz. Gezi masumdur. Can Atalay ile birlikte Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Osman Kavala ve Mine Özerden de derhal özgür kalmalıdır" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası kapsamında hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in mahkumiyetlerini onadı.

Türkiye İşçi Partisi, TİP Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan Ankara'ya bugün 'Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın başlattığı Özgürlük Yürüyüşü'ne destek verdi. Özel, Baş'ın "Ankara'ya uzanacak Özgürlük Yürüyüşü'ne Hatay'dan başlıyorum. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum. Ben yürüdükçe biz kalabalıklaşacağız, onlar yalnızlaşacak. Kardeşim, nerede olursan ol, sen de yürü karanlığın üstüne. Cesaretle yürüdükçe kavuşacağız özgürlüğümüze" mesajını alıntıladı.

Özel'in bugün X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Erkan Baş'ın başlattığı yürüyüşün ilk gününe Hatay milletvekillerimiz eşlik ediyor. Can Atalay'ın özgürlüğünü savunuyoruz. Birlikte yürüyeceğiz. Gezi masumdur. Can Atalay ile birlikte Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Osman Kavala ve Mine Özerden de derhal özgür kalmalıdır."