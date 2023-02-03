CHP Genel Merkezi önünde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" eylemi

Bir genç, CHP Genel Merkezi önüne giderek "Ben Kemal geliyorum" afişinin önünde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' yazılı dövizle eylem yaparken, karlı zemini de 'KK aday olma' yazıldığı görüldü. Bu eylemler sosyal medyada gündeme oldu.

CHP Genel Merkezi'nde Adnan Menderes'in sözü olan "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş kaldırılarak yerine yenisi asıldı. Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta toplanacak 6'lı koalisyonun toplantısına 10 gün kala CHP Genel Merkezi'nde yer alan "Yeter Söz Milletindir" afişi yerine "Ben Kemal. Geliyorum" afişini astırdı.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN"

Gelişmelerin ardından bir vatandaş, CHP Genel Merkezi önüne giderek "Ben Kemal geliyorum" afişinin önünde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' pankartı açarak poz verdi.

KARLI ZEMİNE DE "KK ADAY OLMA" YAZILDI

Bununla birlikte CHP genel merkezinin yanındaki karlı zemini olan bir basketbol sahasına da 'KK aday olma' yazıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vatandaşların Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma kararına karşı yaptığı eylemler sosyal medyada gündem oldu.