Kılıçdaroğlu'na büyük öfke: Partide asılı olan fotoğrafı ayaklar altında çiğnendi
CHP Genel Merkezi'nde toplanan partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladı, çerçeveyi kırarak ayaklarıyla çiğnedi ve 'Hain' sloganları attı.
CHP Genel Merkezi'nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Partililer fotoğrafı çiğnerken 'Hain' sloganları da atıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı