Haberler

"e-imzayla sahte belge düzenlenmesi" davasında karar açıklandı

'e-imzayla sahte belge düzenlenmesi' davasında karar açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını kullanarak sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan 286 sanıktan 257'sine çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Elebaşı Ziya Kadiroğlu 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 29 sanık beraat etti.

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 286 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

E-İMZA DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da arasında olduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya savunmalarla devam edileceğini bildiren hakim, avukatlara söz verdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

ÇETE LİDERİNE 116 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Daha sonra hakim, sanıklar hakkındaki hükmü okudu. Buna göre, iddianamede "örgüt lideri" olarak yer alan sanık Ziya Kadiroğlu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "ÖSYM Kanunu'na muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

256 sanığa çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, 29 sanığın ise beraatine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan, aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi.

Gelinen aşamada toplam sanık sayısı 286 oldu.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz

Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Otobüsten inmesiyle felaketi yaşaması bir oldu, anında gözden kayboldu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!