Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi
CHP Genel Merkezi'nde polis baskını sonrası tahliye edilen binada, Kılıçdaroğlu destekçileri Özgür Özel'in afişini iplerini keserek indirdi.
CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Özgür Özel'in binada asılı afişini indirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde polis baskını sonrası CHP Genel Merkez binası tahliye edildi. Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özel'in genel merkez binasında asılı afişinin iplerini keserek indirdiler. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı