CHP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıklayan Özgür Özel: Partiyi Güçlendirerek Çıkacağız

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz 4 Kasım'dan 5 Kasım'a kavga ederek, ayrışarak, kırarak, dökerek değil bu partiyi güçlendirerek, birleştirerek, gençleştirerek ve değiştirerek çıkacağız." dedi.

Partisinin Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde konuşan Özel, itirazlarını ve eleştirilerini dile getireceklerini söyledi.

Nerede ne ve nasıl konuştuklarını bilerek konuştuklarını dile getiren Özel, hem talip oldukları görevin gereği hem geçmişteki sorumlulukları gereği eleştirildiklerini ve eleştirilmeye açık olduklarını belirtti.

Özel, son seçimde sahaya çıkarak seçimin ve bir oyun önemini herkese anlattığını ifade ederek, "Kendi adıma şunu söylüyorum, verdiğim emeğin, akıttığım alın terinin, koşturmamızın, hepsinin yetmediği bir süreçte, Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu önemli seçime, inandığım seçime, inandırdığım seçime verdiğimiz emeklere rağmen kaybında toplu iğne başı kadar kusurum varsa dünyanın en büyük özrünü siz örgütümüzden diliyorum." diye konuştu.

"Yepyeni bir yola çıkıyoruz"

Özel, kimlik siyasetine değil sol sosyal demokrat siyasete sahip çıkacak bir anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Sürecin başında partide bu değişimin önünün açılması için sayın genel başkanla ve siyaset arkadaşlarımla konuştum." diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Baktım ki yenilgiye 'Ya yenildik ama hayır, bu sonucu aldık ama yenilmedik, kazanamadık.' diye başka isimler, başka tanımlamalar geliştiriliyor, işte orada ayrıldım. Tek başıma değildim. İki parça var. Bir tarafta genel merkezciler, öbür tarafta yine genel merkezciler. Geçtiğimiz gün Ankara basınının önüne 6 yeni arkadaşla çıktık. Önceki Karayalçın ziyaretinde başka 4 yeni kadromuz vardı. Haftaya perşembe İstanbul'da başka olacak. Partinin genç grubundan, partinin parti meclisi üyelerinden, geçmişte bu görevleri yapmış, bu görevlere talip olmuş gençlerden, her yaştan fikri genç, dinamik insanlardan, CHP'ye müzahir yakın ama bir heyecan arayan, en önemli güvencem sol sosyal demokrat genç insan gücünden, akıl gücünden faydalanarak yepyeni bir yola çıkıyoruz."

Haziranın başında "Kaybeden takımda santrafor oynayacağıma şampiyon olacak takımda her mevkiye razıyım." dediğini hatırlatan Özel, "Bu partinin bir evladı olarak derseniz ki 'Özgür, orta saha.' orta saha. 'Kale.' kale. 'Özgür, çok oynadın, biraz dinlen.' Yedek kulübesi. 'Özgür, sen daha oynamayacaksın, top toplayacaksın.', top toplamaya razıyım ama derseniz ki bu sürecin sonunda 'Özgür kardeşim sana ihtiyaç var, geç takımın başına.', ona da varım. Ben bu takımı şampiyon yaparım." şeklinde konuştu.

Özel, hiç kimseyi incitmeden bu değişimde sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fedakarlık yapmaya da hazırım. Yaşadığımız 2,5 aylık süreç, genç kadrolarımız, onlara inananlar ve bizim inandığımız süreç, bizi sorumluluk alma noktasına getirdi. 'Sen de vardın.' Doğru. Ecevit de 1957'den 1972'ye kadar 15 yıl rahmetli İnönü'nün kabinelerinde yer aldı, yönetimlerinde yer aldı, genel sekreterliğini yaptı. Kendim için demiyorum ama bu partiye bir genel başkan gelecekse şundan herkes emin olsun ki meteorla düşmeyecek, kargodan çıkmayacak, laboratuvarda üretilmeyecek. Bu partinin kadrolarından, bu partinin evlatlarından birisi olacak. O yüzden söyledim. 'Onu mu kastettin, bunu mu kastettin?' diye konuşanlar oldu. Biz bu partinin bir evladını getirmeliyiz. Fransa'da Macron gibi siyasetsiz bir siyasetçi, partisiz bir siyasetçinin kalkıp gelip de partinin başına geçmesini beklemeyeceğiz. Kararı kim verecek? Kararı siz bugün delegelerinizi görevlendirerek, delegeleriniz de Ankara'ya geldiğinde oylarını kullanarak verecek. Biz 4 Kasım'dan 5 Kasım'a kavga ederek, ayrışarak, kırarak, dökerek değil bu partiyi güçlendirerek, birleştirerek, gençleştirerek ve değiştirerek çıkacağız. 'Yapabilir misin?' Delegeniz inanır, görev verirse yapabilirim."

Kongre, Özel'in ardından söz alan katılımcıların konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı gerginlikler yaşandı.

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in, Özel'i eleştiren sözlerine bir grup partili tepki gösterdi.

Divan heyeti, delegeleri sakinleştirmeye çalışırken Şimşek, konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi.

Kongreye CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Murat Emir, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, Mühip Kanko ile genel başkan adayları İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan da katıldı.