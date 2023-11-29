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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul ederek görüştü. Görüşmeye CHP Genel Başkan yardımcıları ve CHP Bursa Milletvekili de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki Merkez Konsey üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Fincancı ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul ederek görüştü.

Görüşmede Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı Politika Haberler

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