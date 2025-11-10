CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turan Aydoğan'ın Ann?sinin Cenazesine Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın Ankara'da Ahmet Efendi Camisi'ndeki cenazesine katıldı. Özel, Aydoğan'ın ailesine, yakınlarına ve diğer cenazelerin yakınlarına başsağlığı diledi. Aydoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika