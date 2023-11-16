CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ogün Samast'ın tahliyesine tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine; "Bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektiren ya da ona azmettirenler günü geldiğinde onu ömür boyu durması gereken o delikten de çıkarmayı bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa bu memlekette adalettin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteci Hrant Dink'i genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde 19 Ocak 2007'de yaptığı silahlı saldırı sonucunda öldüren Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi.

"DEMEK Kİ OGÜN SAMAST'I BİRİLERİ KORUYOR, KOLLUYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret ettiği KKTC'den Samast'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi:

"Akıl alır gibi bir şey değil. 16 yıldır tutuklu, yok iyi hali varmış bilmem nesi varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilecek? Demek ki hepimizin gözünün önünde bu kadar açık bir cinayet, sadece bir cinayet değil, tasarlanmış, birileri tarafından planlanmış, görevlenlendirilmiş, gitmiş tatbikat yapmış ve ayrıca Türkiye'deki çok önemli bir cemaate, Ermeni cemaatine yapılmış olan inanılmaz büyük bir haksızlık, bir kanaat önderinin düşüncelerinden dolayı susturulması çok şüpheli bir durumdu zaten. Şimdi şu ortaya çıkıyor demek ki Ogün Samast'ı birileri koruyor, kolluyor. Zaten Ogün Samast, cinayetinden sonra bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektiren ya da ona azmettirenler günü geldiğinde onu ömür boyu durması gereken o delikten de çıkarmayı bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa bu memlekette adalettin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır."