CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nihat Genç'in Vefatının Ardından Taziye Mesajı Yayınladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi ve vefatını üzüntüyle karşıladığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'e rahmet diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci-yazar Nihat Genç'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika