CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nihat Genç'in Vefatının Ardından Taziye Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'e rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci-yazar Nihat Genç'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.