CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i Sınav Günü Yalnız Bırakmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula götürdü.

Sınava, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde giren Nehir Zeyrek'e okula kadar eşlik eden Özel, sınav sonuna kadar bekledi.

Anne Nurcan Zeyrek ile sınav sonunda Nehir Zeyrek'i karşılayan Özel, adaylarla ve aileleriyle de sohbet etti.