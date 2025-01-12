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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de protesto edildi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan taşeron işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bir açılış töreninde yaşanan olayda, kadrolu olarak çalışmak isteyen işçilere güvenlik görevlileri engel oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de protesto edildi. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan taşeron işçiler, Özel'i protesto etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ENGEL OLDU

Egedensöz'ün haberine göre, belediyede kadrolu olarak çalışmak isteyen işçilere güvenlik müdahale ederken; Özel'in konuşmasına devam etmesi dikkat çekti. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tuvaletlerinin temizlik işini ihaleyle verdiği taşeron şirkette çalışan işçiler yeni yıl öncesinde güvenceli iş talebiyle iş bırakıp belediye önünde "taşerona hayır" diyerek eylem başlatmış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Sanat binası önünde pankart açıp seslerini duyurmaya çalışan işçilere parmağını sallayarak "Burada durmayın, burada durmaya devam ederseniz sizi o firmada da çalıştırmayacağım" tehdidinde bulunmuştu.

Tugay'ın bu sözlerinin hemen ardından eylem yapan işçiler, işten çıkarılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de protesto edildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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