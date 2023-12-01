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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yerel seçimler üzerine görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yerel seçimler üzerine yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. İki parti, Pazartesi günü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun kararını bekleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yerel seçimler üzerine yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Pazartesi günü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı bekliyoruz. Alacakları her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay süreci sonrası partinin durumunun ele alınması ve yerel seçim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Manavgat ilçesinde düzenlenen kamp için Antalya'ya geldi. Havalimanında çok sayıda partili tarafından coşkuyla karşılanan Özel, ardından CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, Meral Akşener ile dün yerel seçimler üzerine yaptıkları görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Özgür Özel, "Sayın Akşener ile dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak, son derece yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Pazartesi günü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı bekliyoruz. Alacakları her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. İYİ Parti'nin kendi örgütünün değerlendirmesini benim yorumlamam siyasi nezakete sığmaz. Kendileri değerlendirecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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