CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Başkanı Pedro Sanchez ile Madrid'de bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmelerin ele alındığı görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Pedro Sanchez'in görüşmede, Filistin meselesinde kararlı bir direnç ve liderlik gösterdiği için Özgür Özel'e teşekkür ettiği kaydedildi. Sosyalist Enternasyonal'in Progressive Alliance'daki (İlerici İttifak) kardeş partilerle bir araya geleceği yapılar oluşturmanın önemine dikkat çeken Sanchez, Özel'in ve CHP'nin katkılarını beklediklerini dile getirdi.

Pedro Sanchez ayrıca, seçim güvenliği konusunda kardeş partilerin birbirine destek olması gerektiğini, bu amaçla kurulacak yapıda, CHP'nin kapasitesine, tecrübesine ve güçlü örgütüne ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Sanchez bunun yanında sol, sosyalist ve sosyal demokrat politikalar üzerine bir düşünce kuruluşu kurulmasının da önemine işaret etti.

Türkiye'deki siyasi tutukluların durumunu ve CHP'nin ortaya koyduğu mücadeleyi yakından ve dikkatle takip ettiklerini ifade eden Sanchez, Özel'e dayanışma duygularını da iletti.

Özgür Özel de son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Pedro Sanchez'e teşekkür etti. Özel, İspanya Başbakanı olarak Filistin konusunda sergilediği duruş ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak partiler arasındaki demokrasi dayanışmasını organize etmekteki kabiliyeti nedeniyle Sanchez'in Türkiye kamuoyunda takdir gördüğünü belirtti.

Sosyalist Enternasyonal'in Progressive Alliance'ın birleşmesinin önemine dikkat çeken Özel, tüm demokratların bir araya gelmesinin otoriter politikalara karşı demokrasinin savunusuna büyük güç katacağını kaydetti.

Özgür Özel, tüm ülkelerde özgür ve güvenli seçimlerin yapılması konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını bu konuda CHP'nin üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirterek, düşünce kuruluşu fikrinin de kıymetli olduğunu ifade etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in mesajlarına şöyle devam ettiği bildirildi:

"CHP lideri Özel, 19 Mart darbe sürecine ilişkin olarak, iktidarın 1 ay içinde bütün delilleri ortaya koyacağını söylediğini ancak 200 günden fazla süre geçmesine rağmen hiçbir kanıtın ortaya konulamadığını, iddianamenin yazılamadığını hatırlattı. Bu süre içinde kendisine saldıran iki çocuğunu öldürmüş bir katilin serbest bırakılması, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 5 bin polisle ablukaya alınması, seçilmiş bir il başkanı yerine kayyım atanması başta olmak üzere hukuksuzlukların artarak devam ettiğini söyleyen CHP lideri Özel, baskılara karşı demokrasi dayanışmasının önemine işaret etti."