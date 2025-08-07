Özgür Özel'in makam aracı suç örgütü liderinin üzerine mi kayıtlı? CHP'den yanıt geldi

Özgür Özel'in makam aracı suç örgütü liderinin üzerine mi kayıtlı? CHP'den yanıt geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel'in makam aracı suç örgütü liderinin üzerine mi kayıtlı? CHP'den yanıt geldi
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracının, suç örgütü elebaşı suçlamasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu iddia edildi. Bu iddiaya yanıt veren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özel'in makam araçlarının Genel Merkez'e kayıtlı ve Emniyet Müdürlüğünden resmi plakalı olduğunu belirterek, iddia edildiği gibi aracının olmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Özel'in Diyarbakır ziyaretinde kullandığı makam aracının suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu öne sürüldü.

ÖZEL 1,5 YILDIR KULLANIYORDU İDDİASI

CHP lideri Özgür Özel'in Diyarbakır ziyaretinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı araç, Aziz İhsan Aktaş tarafından tahsis edildiği belirtildi. Özel donanımlı ve zırhlı VIP aracın tam 1,5 yıldır CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis edildiği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL İDDİALARI YALANLADI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Yücel, Özel'in makam araçlarının Genel Merkez'e kayıtlı ve Emniyet Müdürlüğünden resmi plakalı olduğunu belirterek, iddia edildiği gibi başka bir aracının olmadığını ifade etti.

Yücel, söz konusu iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kullandığı makam araçları Genel Merkezimize kayıtlıdır, plakaları Emniyet Müdürlüğünden resmi tahsisli plakalardır. Genel Başkanımızın iddia edildiği gibi bir makam aracı bulunmamaktadır. Genel Başkanımızın, İBB soruşturmasında, savcı-avukat çetesini deşifre ettiği gün böyle bir iftiranın ortaya atılması, suçluluğun telaşından başka bir şey değildir. Partimiz hakkında aylardır iftiralar atan, her iddiasının yalan olduğu ortaya çıkan, kendine gazeteci diyen ve bu gerçek dışı iddiayı gündeme getiren tetikçi hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

He he tabi kesin öyledir yoksa sizin hırsızla yolsuzla çeteyle ne işiniz olur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr.Kurdullah:

Muhalefet partisi başkanının kaç makam arabası var ki?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Ülkeye bak arkadaş yaa... Şimdiki aklım 20 sene önce olsaydı keşke... Ama neyse

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.