Özgür Özel'den İlber Ortaylı için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı