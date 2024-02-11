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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Dinçer'in kayınpederinin cenazesine katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenazesine katıldı. Mehmet Aslandoğan için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törene CHP milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı. Cenaze töreninin ardından Dinçer, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın (79) cenazesine katıldı.

CHP 24'üncü dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Aslandoğan için bugün Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dinçer'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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