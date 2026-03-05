CHP Genel Başkanı Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Cholakov'u kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de hazır bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel'in genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmede, CHP Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de yer aldı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz