CHP Genel Başkanı Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Cholakov'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov'u kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel'in genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmede, CHP Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de yer aldı.

