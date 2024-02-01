CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Yeşildağ ve beraberindeki heyetle parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Görüşmede Özel'e, genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ile Suat Özçağdaş eşlik etti.