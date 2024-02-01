CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ'ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ'ı parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmeye CHP genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ve Suat Özçağdaş da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ'ı kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Yeşildağ ve beraberindeki heyetle parti genel merkezindeki makamında görüştü.
Görüşmede Özel'e, genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ile Suat Özçağdaş eşlik etti.