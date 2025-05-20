CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı Ağırladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetini genel merkezde kabul etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TBB Başkanı Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Görüşmede Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika