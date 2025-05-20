CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetini genel merkezde kabul etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TBB Başkanı Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kanyonda suya düşen üniversite öğrencisinden acı haber
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Aranması olan şahıs baza içerisinde yakalandı

Bazanın içinde saklanırken yakalanan şahıstan akıllara ziyan savunma
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.