CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Aydoğan'ın Cenaze Törenine Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katılarak taziyelerini iletti. Cenaze, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katıldı.
Beraberindeki partililerle Ayşe Aydoğan için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine gelen Özel, Aydoğan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Ayşe Aydoğan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika