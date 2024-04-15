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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasını takip ediyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

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Kaynak: AA / Politika

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