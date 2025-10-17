Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi Kongresine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi Kongresine Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) kongresinde sosyal demokrat liderlerle bir araya geldi. Demokrasi, adalet ve eşitlik üzerine görüşmelerin yapıldığı kongrede, Ekrem İmamoğlu'nun video mesajı alkışlandı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi (PES) kongresine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi (PES) kongresindeyiz. Bugün, Avrupa'nın farklı ülkelerinden sosyal demokrat liderlerle bir araya geldik. Önceki İsveç Başbakanı ve İsveç Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Partisi Lideri Paul Magnette, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman, İtalya Demokrat Partisi'nden Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Belçika Flaman Sosyal Demokrat Partisi Vooruit Lideri Conner Rousseau ve pek çok isimle görüşmelerimizde; demokrasi, adalet, eşitlik ve barış temelinde ortak değerlerimizi konuştuk. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun kongreye eşi Dilek İmamoğlu aracılığıyla gönderdiği video mesajını ayakta alkışlarla karşılayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kongrede yeniden seçilen dostum Stefan Löfven'i kutluyor, görev alan tüm yoldaşlarımıza başarılar diliyorum. Ülkelerimizde ve tüm dünyada adalet ve demokrasi, eşitlik ve özgürlük için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
