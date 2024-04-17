CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM Başkanı Theodoros Rusopulos ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rusopulos ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg kentinde AKPM'nin İlkbahar Oturumu'na katılan Özel, Meclis Başkanı Rusopulos ve AKPM Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grup Başkanı Iulian Bula ile bir araya geldi.