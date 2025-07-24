CHP Genel Başkanı Özel, Lozan Antlaşması'nın 102'nci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, Lozan Antlaşması'nın 102'nci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Antlaşması'nın 102'nci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Antlaşması'nın 102'nci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Lozan Antlaşması'nın 102'nci yılı sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e gelen Özel, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

"Ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Antlaşması'nın 102'inci yıldönümünü bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sevr ile dayatılmak istenen parçalanmış bir Türkiye yerine İsmet İnönü önderliğindeki heyetin diplomatik zaferiyle milletimizin egemenliği tüm dünyaya ilan edilmiş, bağımsızlığımız uluslararası hukuk önünde tescillenmiştir. Millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizin temellerini atan; ulusal hafızamızda bir direnişin, yeniden doğuşun sembolü ve ülkemizin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın yıldönümünü her yıl aynı bilinç ve kararlılıkla anacağız. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkan her engeli daha büyük bir dirençle aşma azmindeyiz. Bu büyük kazanımın mimarları olan başta İsmet İnönü olmak üzere tüm heyet üyelerini, silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Sonsuz şükran ve minnetle, ruhunuz şad olsun."

Özel, İsmet İnönü'nün mozolesine de çelenk bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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